Жители Санкт-Петербурга вынуждены покупать новые автомобили в Пскове

11:21, 05 октября 2021, ПАИ

Жители Санкт-Петербурга вынуждены покупать новые автомобили в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в группе компаний «Прагматика».

В августе-сентябре заметно выросло число покупателей новых автомобилей, которые из-за дефицита предложения в Санкт-Петербурге вынуждены отправляться за покупкой машины в другие города. За последние два месяца количество таких случаев увеличилось в три раза по сравнению с весенним периодом, когда предложение в дилерских центрах Петербурга еще соответствовало спросу.

Как правило, автолюбители при необходимости готовы приобретать новые машины в пределах 500 км от Петербурга. В августе-сентябре самыми популярными направлениями поиска автомобилей стали Псков и Великий Новгород. Самое большое количество сделок по покупке автомобилей, которые совершают петербуржцы в других регионах страны, приходится на машины стоимостью чуть больше 1 млн рублей.

