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Политика

С 7 по 21 октября желающие могут подать документы на конкурс по замещению должности главы администрации Пскова

5 октября в Псковской городской Думе прошло заседание конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение должности главы администрации Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В состав комиссии вошли три представителя от Псковской городской Думы. Председатель комиссии - глава Пскова Елена Полонская, секретарь конкурсной комиссии - депутат Псковской городской Думы Денис Иванов, член комиссии - депутат ПГД Сергей Барабанов.

Также в состав комиссии назначены три человека распоряжением губернатора Псковской области: первый заместитель руководителя аппарата администрации Псковской области - начальник правового управления администрации Псковской области Наталья Волкова, руководитель комитета по региональному контролю и надзору Псковской области Татьяна Смирнова и начальник Управления по местному самоуправлению и территориальному развитию администрации Псковской области Елена Тимашова.

На повестке дня значилось пять вопросов.

Комиссия определила дату, время и место проведения 1-го и 2-го этапов конкурса на замещение должности главы администрации Пскова. Так, члены комиссии назначили дату проведения конкурса - 27 октября. Первый этап конкурса - конкурс документов - будет проведен с 12:00 до 13:00, а второй этап - собеседование пройдет - с 15:00 до 18:00 в зале заседаний Псковской городской Думы, Некрасова, 14.

Секретарь конкурсной комиссии проведет прием документов с 7 по 21 октября в рабочие дни с 16:00 до 18:00.

Объявление о проведении конкурса на замещение должности главы администрации города и проект контракта будут опубликованы на официальном сайте псковгород и в газете «Псковские новости» 6 октября.

В завершение встречи участники комиссии назначили дату очередного заседания по принятию решения о допуске граждан, подавших документы к участию в конкурсе, - 26 октября в 10:00 в зале заседаний ПГД.

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