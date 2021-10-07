Три жителя Псковской области повторно сели за руль нетрезвыми

13:05, 05 октября 2021, ПАИ

В ряде районов Псковской области сотрудники дорожной полицией выявили нетрезвых водителей, ранее уже подвергавшхся административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В Великолукском районе 2 октября остановили автомобиль «ВАЗ-21053», которым управлял пьяный 40-летний местный житель. В тот же день в Бежаницком районе поймали водителя автомобиля «ВАЗ-21150». Еще одного нетрезвого водителя выявили 4 октября в Порховском районе.

По данным фактам проводятся проверки. В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.