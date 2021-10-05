Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Елена Бибикова: Современные педагоги успешно отвечают вызовам времени

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, сенатор РФ от Псковской области Елена Бибикова поздравила жителей региона с Днём учителя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в аппарате сенатора.

«Во все времена высокая миссия педагога пользовалась всеобщим доверием, уважением и почётом, – отметила сенатор. – Именно учителя формируют будущее страны, воспитывают новые поколения свободных, независимых, талантливых и творческих личностей, достойных граждан нашей страны. В этот праздничный день с особой теплотой и сердечностью мы благодарим наших наставников, которые дали нам не только знания, но и своим примером научили честности, ответственности, дружбе, доброте и взаимовыручке».

«Дорогие наши учителя, обратилась парламентарий к педагогам. – Спасибо вам за мудрость и педагогическое мастерство, за понимание и самоотдачу, за помощь в преодолении трудностей и выборе жизненного пути».

Елена Бибикова подчеркнула, что благодаря высокому профессионализму, гибкости мышления и саморазвитию современные педагоги успешно отвечают вызовам времени, осваивают инновационные методики и цифровые технологии, создают условия для получения образования, отвечающего требованиям современного общества, сохраняя при этом традиции и высокие нравственные ориентиры.

Сенатор пожелала всем педагогам Псковской области радости творчества и созидания, новых достижений и вдохновения. «Пусть тепло вашей души возвращается успехами учеников и благодарностью родителей, крепкого здоровья, счастья, благополучия вам и вашим семьям», – сказала сенатор.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как именно вы пользуетесь услугами почты?
Проголосовать >>>

05 октября 2021

Население России к 2036 году может уменьшиться на 12 млн
05 октября 2021

Корабль с Юлией Пересильд на борту состыковался с МКС

05 октября 2021

В Псковской области выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ
05 октября 2021

Прощание с актрисой Псковского драмтеатра Миррой Горской состоится 6 октября
05 октября 2021

Житель Твери съехал в кювет в Порховском районе
05 октября 2021

В Псковской области дачные автобусы переходят на осеннее расписание

05 октября 2021

Владимир Путин объявил 2023-й Годом педагога и наставника
05 октября 2021

ФСИН начала проверку сообщений о пытках в саратовской тюрьме

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...