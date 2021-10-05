Елена Бибикова: Современные педагоги успешно отвечают вызовам времени

13:36, 05 октября 2021, ПАИ

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, сенатор РФ от Псковской области Елена Бибикова поздравила жителей региона с Днём учителя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в аппарате сенатора.

«Во все времена высокая миссия педагога пользовалась всеобщим доверием, уважением и почётом, – отметила сенатор. – Именно учителя формируют будущее страны, воспитывают новые поколения свободных, независимых, талантливых и творческих личностей, достойных граждан нашей страны. В этот праздничный день с особой теплотой и сердечностью мы благодарим наших наставников, которые дали нам не только знания, но и своим примером научили честности, ответственности, дружбе, доброте и взаимовыручке».

«Дорогие наши учителя, – обратилась парламентарий к педагогам. – Спасибо вам за мудрость и педагогическое мастерство, за понимание и самоотдачу, за помощь в преодолении трудностей и выборе жизненного пути».

Елена Бибикова подчеркнула, что благодаря высокому профессионализму, гибкости мышления и саморазвитию современные педагоги успешно отвечают вызовам времени, осваивают инновационные методики и цифровые технологии, создают условия для получения образования, отвечающего требованиям современного общества, сохраняя при этом традиции и высокие нравственные ориентиры.

Сенатор пожелала всем педагогам Псковской области радости творчества и созидания, новых достижений и вдохновения. «Пусть тепло вашей души возвращается успехами учеников и благодарностью родителей, крепкого здоровья, счастья, благополучия вам и вашим семьям», – сказала сенатор.