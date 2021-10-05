Путин заявил, что информресурсы в школах должны быть государственными

16:59, 05 октября 2021, ПАИ

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил отрегулировать ситуацию с информационными ресурсами в школах, сообщает ТАСС.

Владимир Путин отметил, что информационные ресурсы в школах должны находиться под контролем государства, и уточнил, что этот вопрос относится и к безопасности данных, так как все информационные ресурсы так или иначе собирают персональные данные.

«Что касается информационных ресурсов: я считаю, что школы наши должны пользоваться государственными информационными ресурсами. Это совсем не значит, что мы до минимума должны свести пространство свободы. Совсем нет», – сказал Путин.

Президент не исключил, что для этого может потребоваться корректировка законодательства и, возможно, лицензирование такой деятельности. «Весь мир сейчас решает задачу обеспечения безопасности в интернете для детей. Весь мир этим занят и озабочен, и мы не исключение», – подчеркнул глава государства.