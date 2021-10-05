Попова: Переболевшие COVID-19 могут заразиться ещё раз из-за слабого иммунитета

17:00, 05 октября 2021, ПАИ

В группу риска для тех, кто может заболеть COVID-19, попадают переболевшие, у них ослаблен иммунитет, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом пишет РИА Новости.

«У нас новая группа риска, к уже известным - к ослабленным, к пожилым, к людям, работающим с большим количеством потребителей, - у нас присоединилась еще одна группа риска. По мнению специалистов, это люди, перенесшие ковид в прошедшем периоде, потому что у них ослаблен иммунитет. Перенесенный ковид, к сожалению, сопровождается тем, что нарушения иммунной системы длятся ещё достаточно долго. Это новая группа риска, которая требует особого внимания и иммунизации», - отметила Попова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.