Псковичей приглашают на службу в ОМОН

17:44, 05 октября 2021, ПАИ

В ОМОН Управления Росгвардии по Псковской области требуются сотрудники на должности полицейского (бойца), полицейского (водителя), врача медицинской части, кинолога. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники должны быть не старше 35 лет, несудимые, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника Росгвардии.

Граждане, принятые на службу, пользуются социальными гарантиями, бесплатным медицинским обслуживанием, застрахованы государством.

Более подробную информацию можно узнать по телефонам: (8 8112) 62-05-69, 66-61-12.