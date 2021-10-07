Врачи псковской инфекционки борются за жизнь псковички, у которой приняли роды

18:02, 05 октября 2021, ПАИ

В Псковской области есть несколько беременных, которые тяжело больны коронавирусом, пишет официальный Telegram-канал региона со ссылкой на главного врача медучреждения.

«В нашем учреждении мы впервые приняли роды, преждевременные, - рассказала Анастасия Повторейко на рабочей встрече с губернатором Михаилом Ведерниковым. - Ребёночка спасли, девочка жива, с положительной динамикой. Маму спасаем, у нее 90% поражения легких. Ситуация очень серьезная».