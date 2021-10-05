Глава Бежаницкого района сегодня вручил ведомственные награды учителям

23:00, 05 октября 2021, ПАИ

Сегодня в кабинете главы Бежаницкого района состоялось торжественное вручение ведомственных наград педагогам. Об этом ПАИ рассказал корреспондент газеты «Сельская новь».

Сергей Михеев поздравил собравшихся с профессиональным праздником и вручил награды Министерства просвещения.

Нагрудного знака «Почётный работник воспитания и просвещения Российской Федерации» удостоены: начальник отдела образования Лариса Горохова; воспитатель Бежаницкого детского сада «Светлячок» Лилия Копысова; учитель химии и биологии Краснолученской школы Надежда Селезнёва и преподаватель Бежаницкого Центра развития творчества детей и юношества Марина Васильева.

Последние годы дошкольное образование нашего района занимает лидирующие позиции в конкурсах профессионального мастерства различных уровней. Напомним, что два года подряд педагоги Бежаницкого детского сада «Светлячок» становились победителями областного конкурса «Воспитатель года», а сам детский сад – победителем Всероссийского конкурса-смотра «Лучшие детские сады России». Не стал исключением и этот год. Бежаницкий детский сад «Светлячок» будет снова носить почётное звание «Лучший детский сад России-2021». Руководителю учреждения – Ирине Семеновой глава района вручил благодарность за активное участие в обмене передовым опытом работы.