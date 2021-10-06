Псковские студенты побывали на Всероссийском форуме студенческих педагогических отрядов в Краснодарском крае

11:06, 06 октября 2021, ПАИ

Студенты Псковского государственного университета приняли участие в IX Всероссийском форуме студенческих педагогических отрядов (СПО), который проходил с 1 по 3 октября на базе Всероссийского детского центра «Смена» в Краснодарском крае. В мероприятии приняли участие 300 человек из 35 регионов России – вожатые и члены трудовых отрядов подростков, сотрудники организаций отдыха детей и их оздоровления и всероссийских детских центров, представители образовательных организаций, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза.

На форуме были организованы дискуссионные тематические площадки по темам развития СПО, образовательные площадки, позволяющие повысить уровень подготовки вожатских кадров, а также площадки профориентационной направленности. Участники подвели итоги работы вожатых в летнем сезоне 2021 года и наметили планы на будущее.

Студенты ПсковГУ по направлению «Педагогическое образование» Кристина Степанова и Егор Гронский представляли на форуме студенческий отряд «Снежный кот», комиссаром которого является Екатерина Исакова (направление «Управление образовательным процессом в современной школе»).

«Очень понравилась атмосфера на форуме, - делится впечатлениями Кристина. - Было очень интересно общаться с отрядниками с разных концов России и поделиться друг с другом интересными моментами с сезонов. Больше всего, конечно, запомнились вечерние мероприятия: создание творческого номера с нуля, концерт кавер-группы и песенный вечер (спевка). С некоторых мастер-классов, которые у нас проходили днём, получилось вынести интересную новую информацию, которую можно будет попробовать реализовать и в нашем регионе».

По отзывам ребят, мастер-классы и лекции пролетели легко и быстро - так, что участники даже не заметили, как прошло время.

«Я был безумно рад попасть на столь большое мероприятие, которое собрало такое огромное количество заряженных и горящих своим делом людей, - рассказывает Егор. - Не обошлось без минусов, немного подкачала организация: отсутствие сплочения, работы куратора и четкого расписания, но это не помешало получить море положительных эмоций».

По словам Екатерины Исаковой, форум СПО — это волшебное место, так как там собираются со всей страны вожатые, которые горят своим делом и любовью к детям.

«Хотелось бы поблагодарить организаторов за великолепный мерч и дизайн, который украсил этот форум, так как «Маленький принц» прекрасно подходит философии вожатых, - объяснила Екатерина. - Всё очень ярко и атмосферно. Хотя, пожалуй, мне не хватило образовательной части. Надеюсь, что это первый, но не последний форум, который мне посчастливится посетить, ведь участие в таких масштабных мероприятиях как нельзя лучше помогут нам научиться организовывать уже свои мероприятия и встречать в нашем региональном отделении гостей из других регионов».

Студенты Евдокия Письменова (направление «Педагогическое образование с двумя профилями подготовки «Биология» и «Химия») и Анна Ганго (направление «Педагогическое образование с двумя профилями подготовки «Французский язык» и «Английский язык») представили на форуме педагогический студотряд ПсковГУ «Наставники».

«Форум - это всегда активно, весело и интересно, - рассказала Анна Ганго. - Лично мне очень запомнился мастер-класс от СПО «Мечта» под названием «Улица со встречным движением», или как корректировать «плохое» поведение подростков?». Ребята рассказывали об особенностях работы с детьми, которые имеют особенности поведения. Я считаю, что это очень важно не только для профессии «вожатый», но и в целом, для всех людей, которые работают с детьми. Также, на форуме проводились интересные спортивные мероприятия, такие как: волейбол, дартс, стрельба из лазерной винтовки и даже гольф. В целом, я получила бесценный опыт, знания и эмоции, но хотелось бы побольше интересных мастер-классов и активных кураторов».

Ключевым мероприятием форума стал очный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший студенческий педагогический отряд». Организаторами форума стали Министерство просвещения Российской Федерации, Молодёжная общероссийская общественная организация «Российские Студенческие Отряды», федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «Всероссийский детский центр «Смена».