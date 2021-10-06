Нетрезвого пешехода сбили в Великих Луках

11:24, 06 октября 2021, ПАИ

Авария произошла 5 октября в 20:30 на улице Мурманской, 2, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области Псковскому агентству информации.

По предварительной информации, на нерегулируемом пешеходном переходе 25-летняя водитель автомобиля «Ауди» совершила наезд на 58-летнего пешехода.

В результате ДТП пешеход получил травмы головы, от госпитализации отказался.

На месте работали сотрудники скорой помощи, а также ГИБДД.

Сотрудники УМВД России по Псковской области уточнили, что водитель находилась в трезвом состоянии, а пешеход имел признаки алкогольного опьянения.