Нетрезвого пешехода сбили в Великих Луках
Авария произошла 5 октября в 20:30 на улице Мурманской, 2, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области Псковскому агентству информации.
По предварительной информации, на нерегулируемом пешеходном переходе 25-летняя водитель автомобиля «Ауди» совершила наезд на 58-летнего пешехода.
В результате ДТП пешеход получил травмы головы, от госпитализации отказался.
На месте работали сотрудники скорой помощи, а также ГИБДД.
Сотрудники УМВД России по Псковской области уточнили, что водитель находилась в трезвом состоянии, а пешеход имел признаки алкогольного опьянения.
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