В Пыталово и Псковском районе задержали нетрезвых водителей-рецидивистов

11:33, 06 октября 2021, ПАИ

В Пыталово и Псковском районе полицейские задержали нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Утром 5 октября на улице Красноармейской в Пыталово стражи порядка остановили ехавшего на мопеде мужчину. Выяснилось, что этот 36-летний житель поселка Белорусский находился в состоянии алкогольного опьянения.

А в деревне Неелово Псковского района у дома на улице Юбилейной полицейские остановили автомобиль «Рено Логан». За рулем иномарки был нетрезвый 42-летний житель муниципалитета.

По данным фактам проводятся проверки. В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.