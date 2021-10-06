«Звезда по имени Юлия»: как псковичи отреагировали на полет Пересильд на МКС

15:31, 06 октября 2021, ПАИ

5 октября уроженка Пскова, актриса Юлия Пересильд вместе с режиссёром Климом Шипенко отправилась на Международную космическую станцию для съемок материала для фильма «Вызов». Как к этому событию отнеслись жители Псковской области, разузнала газета «Комсомольская правда - Псков».

«Ура, ура, ура!» - пишут в соцсетях под постом с Юлией Пересильд.

«Поздравляю, это очень круто и почетно! Вы достойны, как никто!» - считает псковичка.

«Самая выносливая, молодец!» - отметила читательница KP.ru.

«Звезда по имени Юлия», - пишут в соцсетях псковичи.

При этом некоторые отреагировали на событие негативно. Для съемок фильма, как считают псковичи, совсем необязательно было лететь на МКС, кто-то был недоволен неразумной тратой денег, а кто-то и вовсе считал, что полет Юлия Пересильд не заслужила.

Причину появления негативных комментариев некоторые видят в зависти.

«Лично я - горжусь тем, что мы опять первые! А кто не согласен, не пишите мне», - оставляют комментарии в соцсетях.

«Исходные данные у всех были равны, - возражает очередному недовольному комментатору пскович. - в одном городе росли, в одних школах учились. Но каждому своё - кому-то в космос, кому-то здесь строчить комменты».

Все новости о полете в космос первой в мире женщины-актрисы Юлии Пересильд читайте в сюжете.