Вернуться на главную страницу Фото 1 из 51 ЧС на нефтебазе ликвидировали в Пскове

Фото: Андрей Степанов



6 октября, согласно вводной, в результате действий противника средств поражения по объекту хранения и распределения горюче-смазочных материалов произошел разлив нефтепродуктов, разрушение двух административных зданий и возгорание трех резервуаров с нефтепродуктом, возникла угроза распространения пожара на жилые постройки. На место условной ЧС были направлены дежурные силы и средства пожарно-спасательного гарнизона города, бригады скорой медицинской помощи, дежурная группа поисково-спасательного отряда Пскова, аварийно-спасательное формирование «Псковсоюзспас», подразделение РОСПОТРЕБНАДЗОРА, нештатное аварийно-спасательное формирование предприятия, наряды ГИБДД и полиции. Перед всеми задействованными силами и средствами стояло несколько задач – оперативно ликвидировать пожар и не допустить его дальнейшего распространения, оказать помощь пострадавшим и нейтрализовать розлив нефтепродукта. В результате слаженных действий всех взаимодействующих структур, граждане были спасены, условная чрезвычайная ситуация ликвидирована.