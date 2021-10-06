Дедовичский суд отменил условное заключение осужденному

17:04, 06 октября 2021, ПАИ

Дедовичский районный суд Псковской области удовлетворил заявление начальника уголовно-исполнительной инспекции (УИИ) об отмене условного наказания и направил осужденного в колонию общего режима на 8 месяцев, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

18 мая 2021 года мужчина был осужден Дедовичским судом за совершение преступления, предусмотренного ст. 115 ч. 2 п. «в» УК РФ (причинение легкого вреда здоровью, с применением предмета, используемого в качестве оружия) к 8 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

Осужденному регулярно выносились предупреждения об отмене условного наказания из-за несоблюдения порядка и условий отбывания наказания, также из-за неявки без уважительной причины на регистрацию и отказа в лечении алкоголизма.

В результате начальник УИИ обратился в суд с заявлением об отмене условного наказания и заменой на лишение свободы.