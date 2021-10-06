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Общество

Елена Бибикова удостоена высшей награды Совета Федерации

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Псковской области Елена Бибикова в ходе пленарного заседания, состоявшегося 6 октября, награждена высшим знаком отличия Совета Федерации ФС РФ - почётным знаком «За заслуги в развитии парламентаризма». Награду сенатору от Псковской области вручила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в аппарате сенатора.

Почетным знаком Совета Федерации награждаются за заслуги в развитии парламентаризма в России, включая заслуги в обеспечении прав и свобод граждан страны, в государственном строительстве, укреплении демократии и  местного самоуправления, обороноспособности и безопасности, формировании и реализации социальной и экономической политики Российской Федерации, в развитии межпарламентских связей и за добросовестный труд.

С 1991 по 2014 год  Елена Бибикова возглавляла Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Псковской области, была избрана депутатом Псковского областного Собрания пятого созыва, работала заместителем председателя областного Собрания. С  2014 года - представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Псковской области.

Елена Бибикова является заслуженным работником социальной защиты населения Российской Федерации, награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, орденом Дружбы. 

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