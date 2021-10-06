Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Пскове прошли мероприятия в рамках всероссийского проекта «Русская классика: читаем, слушаем, смотрим»

Мероприятия в рамках всероссийского проекта «Русская классика: читаем, слушаем, смотрим» прошли в Пскове, сообщили в Telegram-канале региона.

В рамках проекта в Псковской областной универсальной научной библиотеке была представлена выставка «Поэзия в таланте. Некрасов и Толстой» с фотографиями, репродукциями, графикой и другими уникальными материалами из фондов Государственного музея Л. Н. Толстого.

Президент Центра кинофестивалей и международных программ Татьяна Шумова передала выставку в дар библиотеке. Кроме того, библиотека получила коллекцию лучших советских фильмов, снятых на киностудии в разные годы, от руководителя киноконцерна «Мосфильм» Карена Шахназарова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как именно вы пользуетесь услугами почты?
Проголосовать >>>

06 октября 2021

«Университетские классы» для школьников снова заработали в ПсковГУ
06 октября 2021

Фоторепортаж: а листочек с берёзки упал на плечо
06 октября 2021

Фоторепортаж: ЧС на нефтебазе ликвидировали в Пскове

06 октября 2021

Обязательную вакцинацию от COVID-19 ввели в Вологодской области
06 октября 2021

«Главная тема»: День «Ч»
06 октября 2021

Елена Бибикова удостоена высшей награды Совета Федерации
06 октября 2021

Два года условно получил мужчина за незаконную ловлю рыбы в Псковской области
06 октября 2021

Уволены четыре сотрудника саратовского ФСИН после видео пыток заключенных

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...