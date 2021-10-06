В Пскове прошли мероприятия в рамках всероссийского проекта «Русская классика: читаем, слушаем, смотрим»

17:31, 06 октября 2021, ПАИ

Мероприятия в рамках всероссийского проекта «Русская классика: читаем, слушаем, смотрим» прошли в Пскове, сообщили в Telegram-канале региона.

В рамках проекта в Псковской областной универсальной научной библиотеке была представлена выставка «Поэзия в таланте. Некрасов и Толстой» с фотографиями, репродукциями, графикой и другими уникальными материалами из фондов Государственного музея Л. Н. Толстого.

Президент Центра кинофестивалей и международных программ Татьяна Шумова передала выставку в дар библиотеке. Кроме того, библиотека получила коллекцию лучших советских фильмов, снятых на киностудии в разные годы, от руководителя киноконцерна «Мосфильм» Карена Шахназарова.