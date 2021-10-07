Тело мужчины обнаружили на дороге в Новоржевском районе

10:13, 07 октября 2021, ПАИ

6 октября в 16:40 на автомобильной дороге Вишлево – Редкино в Новоржевском районе обнаружили тело мужчины около самодельного квадроцикла, пишет районная газета «Земля Новоржевская».

Видимых телесных повреждений у погибшего не обнаружили. На место происшествия прибыли экстренные службы, полиция. По данному факту проводится проверка. Обстоятельства выясняются.