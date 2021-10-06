Россельхозбанк рассказал о потенциале развития рынка агротуризма

12:00, 08 октября 2021, ПАИ

Потенциальный финансовый эффект развития агротуризма в России составляет до 55 млрд руб. в год, количество путешественников в сельскую местность может достигнуть 8 млн человек в год. В создании инфраструктуры гостевых домов, ориентированных на размещение небольших групп туристов, скрывается потенциал развития многодневного сельского туризма в регионах России. Об этом рассказал заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Денис Константинов на круглом столе «Новые идеи для Нового времени: Сельский туризм» в рамках 23-й Российской агропромышленной выставки «Золотая Осень».

Агротуризм — относительно новое направление для туристического сектора России. Оно предполагает посещение ферм, усадеб, развлечения на природе, общение с животными и уход за ними, а также участие в дегустациях и мастер-классах.

«Агротуризм — очень перспективное направление туристической индустрии. Во многих странах мира этот вид бизнеса основательно развит и приносит ощутимые плоды. В России отрасль имеет огромный потенциал для роста. Потенциальный финансовый эффект развития агротуризма в России составляет до 55 млрд руб. в год, количество путешественников в сельскую местность может достигнуть 8 млн человек в год», - рассказал Денис Константинов.

Аналитики РСХБ составили портрет среднестатистического агротуриста и проанализировали его потребности. Обычно это житель крупного города в возрасте 28-45 лет. Он имеет высшее образование, находится в браке и имеет одного или двух детей, средний уровень дохода составляет 150-300 тыс. руб. на семью. Ездить в агротуры такой турист готов на 1-2 дня преимущественно в выходные дни.

«На основании аналитики Россельхозбанк разработал инструменты, которые помогут фермеру достаточно быстро и легко зайти на рынок туризма. Мы запустили первый в России агрегатор внутреннего туризма — «Своё За городом». Здесь новички узнают, с чего начинать свое дело, а действующие фермеры структурируют свои знания. Каждый фермер, который готов предлагать услуги агротуризма, может разместить информацию о своём хозяйстве, потенциальный турист может с ним связаться, спланировать поездку, заказать все дополнительные элементы (трансфер, питание, экскурсии), а потом оставить комментарии или фото для других пользователей платформы», - поделился Денис Константинов.

Пандемия внесла существенные коррективы в туристическое поведение в пользу роста спроса на поездки по России, быстрое развитие получило направление сельского туризма, увеличился спрос на гостевые дома. Ранее такая форма временного проживания наблюдалась в основном вокруг столичных городов и миллионников, а теперь «пошла в регионы». Преимущества этой формы заключаются в ценовой доступности для большинства граждан, близости к агротуристическим услугам, позволяющим туристам быть включенными в сельский быт и ландшафт. При этом 83% отдохнувших в 2020 году размещались на базах отдыха и в кемпингах, а на туристических базах — 10%, и лишь 7% в традиционных домах отдыха. Наиболее пострадавшей от пандемии является категория туристических баз — в 2019 году на нее приходилась почти в полтора раза бОльшая доля — 14%. В последние пять лет число коек быстро росло на базах отдыха и в кемпингах — в 2,3 раза, а на более скудных по условиям комфорта туристических базах — в 1,5 раза. Данная тенденция свидетельствует о росте спроса на комфортабельные места размещения.

Именно в создании инфраструктуры гостевых домов, ориентированных на размещение небольших групп туристов, скрывается потенциал развития многодневного сельского туризма (в том числе маршрутного) в регионах России. Оказание услуг проживания и питания на базе небольших форматов жилья открывает для отдельно взятого фермера новые и потенциально высокие источники дохода. Для сельских поселений (в том числе отдаленных) появилась широкая возможность диверсификации аграрной занятости и структуры доходов, привлечения дополнительных средств на село с помощью оказания туристических услуг.

По мнению РСХБ, принятый Федеральный закон о сельском туризме направлен в первую очередь на поддержку туристических кластеров с высоким потоком отдыхающих. Для поддержки фермеров и развития растущего в популярности формата гостевых домов необходимо нишевое продвижение. Именно для этой цели – для продвижения туристических предложений от фермеров и других жителей сельских территорий – и была создана платформа «Своё За городом». На площадке уже зарегистрировано 460 туров фермеров от Калининграда до Камчатки. К концу года агрегатор будет насчитывать более 1 000 предложений, и всё это — без дополнительных комиссий: пользователи смогут бронировать впечатления по стоимости фермеров.