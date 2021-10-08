Елена Полонская возглавила псковскую делегацию на встрече городов-побратимов Белоруссии и России

15:40, 08 октября 2021, ПАИ

Глава Пскова Елена Полонская возглавила псковскую делегацию на десятой встрече городов-побратимов Белоруссии и России, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Пленарное заседание открыл председатель правления белорусской организации «Породненные города» Борис Батура, отметив важность развития побратимского движения с Россией, которое имеет большую историю и хорошие результаты.

Елена Полонская в своем обращении поприветствовала всех присутствующих от имени президента международной ассоциации «Породненные города» Андрея Воробьева, а также выразила благодарность организаторам встречи.

«В 2000 году был подписан договор о партнерстве между Псковом и Витебском. Более 20 лет плодотворного сотрудничества позволили воплотить взаимовыгодные проекты в области экономики, торговли, образования, культуры», - подчеркнула Елена Полонская.

На заседании состоялось подписание договора о сотрудничестве между белорусским городом Гродно и российским городом Ухта.