Елена Полонская возглавила псковскую делегацию на встрече городов-побратимов Белоруссии и России
Глава Пскова Елена Полонская возглавила псковскую делегацию на десятой встрече городов-побратимов Белоруссии и России, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.
Пленарное заседание открыл председатель правления белорусской организации «Породненные города» Борис Батура, отметив важность развития побратимского движения с Россией, которое имеет большую историю и хорошие результаты.
Елена Полонская в своем обращении поприветствовала всех присутствующих от имени президента международной ассоциации «Породненные города» Андрея Воробьева, а также выразила благодарность организаторам встречи.
«В 2000 году был подписан договор о партнерстве между Псковом и Витебском. Более 20 лет плодотворного сотрудничества позволили воплотить взаимовыгодные проекты в области экономики, торговли, образования, культуры», - подчеркнула Елена Полонская.
На заседании состоялось подписание договора о сотрудничестве между белорусским городом Гродно и российским городом Ухта.
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