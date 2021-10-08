Первые в космосе. Очередной выпуск «Псковского телеграма»

18:00, 08 октября 2021, ПАИ

34-й выпуск видеопроекта Псковского агентства информации «Псковский телеграм» о самом интересном в региональном Telegram-пространстве вышел в эфир в пятницу, 8 октября.

Минувшая неделя стала богатой на громкие события – и на их обсуждение в Telegram. Псковичка, актриса Юлия Пересильд полетела в космос: мнение общественности раскололось пополам. Консорциум журналистов опубликовал «Досье Пандоры»: но с критикой российских чиновников, кажется, не заметили самого важного. И, наконец, и в Псковской области, и в России слово «локдаун» звучит все чаще: доведут ли «до греха»?

Об этом, а также об итогах развития региональных Telegram-каналов поговорили в новом выпуске видеопроекта «Псковский телеграм» соведущие Максим Андреев, Александр Машкарин и Антон Сергеев.

Программа «Псковский телеграм» начала выходить в январе 2021 года. Выпуски программы можно посмотреть на портале Псковского агентства информации, YouTube-канале ПАИ и в Telegram-канале «Псковские новости».