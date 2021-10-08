В Великих Луках Ford сбил велосипедистку
На улице Заслонова, недалеко от недостроенного храма, водитель «Форда», не заметив 65-летнюю велосипедистку, допустила наезд на женщину. Об этом Псковскому агентству информации сообщил корреспондент газеты «Великолукская правда. Новости».
Прибывшие на место сотрудники скорой помощи госпитализировали пострадавшую в медучреждение.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и бригада скорой помощи. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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