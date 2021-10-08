В Великих Луках Ford сбил велосипедистку

17:21, 08 октября 2021, ПАИ

На улице Заслонова, недалеко от недостроенного храма, водитель «Форда», не заметив 65-летнюю велосипедистку, допустила наезд на женщину. Об этом Псковскому агентству информации сообщил корреспондент газеты «Великолукская правда. Новости».

Прибывшие на место сотрудники скорой помощи госпитализировали пострадавшую в медучреждение.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и бригада скорой помощи. Обстоятельства произошедшего выясняются.