Александр Братчиков проинспектировал ремонт улицы Сосновая в Пскове

21:36, 08 октября 2021, ПАИ

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Александр Братчиков сообщил в Instagram об инспектировании отремонтированной улицы Сосновая.

«В августе жители улицы Сосновой на встрече подняли вопрос плохого состояния дороги. Было принято решение привести ее в порядок. Сегодня осмотрели уже отремонтированную улицу. Обещание выполнено. Спасибо Администрации города Пскова и лично Борису Ёлкину, а так же замначальнику управления городского хозяйства Александру Градскому за оперативную работу», – поблагодарил депутат.