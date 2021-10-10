День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности отмечают в России

10:10, 10 октября 2021, ПАИ

Во второе воскресенье октября отмечается День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в России, сообщает calend.ru.

В этот день поздравляют не только работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, но и всех тех, кто трудится на земле, выращивает хлеб и овощи, поставляет на наши столы молоко, мясо и другие продукты питания. Это праздник работников полей и ферм, руководителей и специалистов сельхозпредприятий, ученых-аграриев, работников пищевой и перерабатывающей индустрии и агропромышленного комплекса.

Агропромышленный комплекс – важнейшая составная часть экономики любой страны, где производится жизненно важная для общества продукция, и сосредоточен огромный экономический потенциал. В России в нём занято почти 30 % работающих в сфере материального производства, задействована пятая часть производственных фондов, и создается около трети валового национального дохода. Развитие агропромышленного комплекса в решающей мере определяет в том числе и уровень продовольственной безопасности государства и социально-экономическую обстановку в обществе.

Сельское хозяйство – важнейшее звено агропромышленного комплекса и всего народного хозяйства страны (поскольку за счёт него на 75 % покрывается спрос населения на товары народного потребления), а также одна из системообразующих отраслей экономики. Земельные угодья России (а это 10 % пахотных земель в мире) представляют собой огромную производительную силу, на которых в основном выращиваются такие сельскохозяйственные культуры как картофель, сахарная свекла, зерновые, лен и подсолнечник. Также развито в России мясо-шерстное и мясо-молочное животноводство.