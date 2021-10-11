Погрузиться в атмосферу Петербурга могут жители и гости Гдова

08:57, 11 октября 2021, ПАИ

В Гдов прибыла делегация из Санкт-Петербурга во главе с директором Государственного памятника-музея «Исаакиевский Собор» Юрием Мудровым. Как сообщает районная газета «Гдовская заря», в местном музее истории края представлена экспозиция из 60 фотографий, на которых изображены реставрационные работы в двух главных памятниках архитектуры Северной столицы. Один раздел посвящён Исаакиевскому собору, второй — этапам реставрации храма Спас на Крови.

При реставрации были воссозданы утраченные царские врата храма, икона Божьей Матери и скульптурное убранство Исаакиевского собора. На крышу вернулись скульптуры ангелов со светильником и апостола Павла.

На встрече с петербургской делегацией обсуждались темы, касающиеся памяти и возвеличивания Гдовской земли. Шла речь о внимании к культуре со стороны власти.

Погрузиться в атмосферу Петербурга сможет любой желающий по будням с 10:00 до 18:00, в субботу и воскресенье - с 10:00 до 15:00. Понедельник — выходной день.