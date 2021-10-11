Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Погрузиться в атмосферу Петербурга могут жители и гости Гдова

В Гдов прибыла делегация из Санкт-Петербурга во главе с директором Государственного памятника-музея «Исаакиевский Собор» Юрием Мудровым. Как сообщает районная газета «Гдовская заря», в местном музее истории края представлена экспозиция из 60 фотографий, на которых изображены реставрационные работы в двух главных памятниках архитектуры Северной столицы. Один раздел посвящён Исаакиевскому собору, второй — этапам реставрации храма Спас на Крови.

При реставрации были воссозданы утраченные царские врата храма, икона Божьей Матери и скульптурное убранство Исаакиевского собора. На крышу вернулись скульптуры ангелов со светильником и апостола Павла.

На встрече с петербургской делегацией обсуждались темы, касающиеся памяти и возвеличивания Гдовской земли. Шла речь о внимании к культуре со стороны власти.

Погрузиться в атмосферу Петербурга сможет любой желающий по будням с 10:00 до 18:00, в субботу и воскресенье - с 10:00 до 15:00. Понедельник — выходной день.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Одобряете ли вы введение QR-кода для посещения баров, ресторанов и концертов?
Проголосовать >>>

11 октября 2021

Погрузиться в атмосферу Петербурга могут жители и гости Гдова
09 октября 2021

Картину Пабло Пикассо продали на аукционе в Гонконге за $24,6 млн
08 октября 2021

Губернатор Псковской области вручил народному артисту Владимиру Рецептеру медаль «За заслуги перед Псковской областью»
08 октября 2021

Гости Пскова могут получить бесплатную карту туриста

08 октября 2021

Александр Голышев покинул пост директора Псково-Изборского музея-заповедника
08 октября 2021

Фотовыставка директора Пушкинского заповедника открывается в Музее друзей Саввы Ямщикова
07 октября 2021

Псковский областной театр кукол примет участие в X Международном фестивале театров кукол стран Баренцева региона
07 октября 2021

Фильм о подвиге советских воздушных асов «Летчик» выходит на киноэкраны 4 ноября

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...