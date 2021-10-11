Конкурс молодых поэтов и чтецов пройдёт в Пскове 11-й раз

14:01, 11 октября 2021, ПАИ

Псковский городской молодёжный центр приглашает молодых псковичей принять участие в XI Городском конкурсе молодых поэтов, чтецов, писателей малого жанра и иллюстраторов «Чернильница». В этом году он посвящён 80-летию со дня рождения Сергея Довлатова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

Конкурс проводится по трём основным номинациям: авторы стихотворных текстов, чтецы и писатели малого жанра. Кроме того, нововведением этого года стала новая дополнительная номинация для иллюстраторов, где молодые художники смогут отобразить в своём стиле несколько стихотворений из нового сборника.

Принять участие в конкурсе могут учащиеся школ, студенты профессиональных училищ, студенты высших учебных заведений, работающая молодёжь в возрасте от 14 до 35 лет. Подать заявку и свои творческие работы необходимо до 31 октября на почту pgmc-pskov@mail.ru с указанием в теме письма названия конкурса и своей фамилии и инициалов.

Подробнее с правилами и условиями можно ознакомиться в положении. Вся актуальная информация будет публиковаться в официальной встрече мероприятия «ВКонтакте» и на странице Молодёжного центра.