Опубликован график отключений электроэнергии в Гдовском районе на неделю
В Гдовском районе в связи с ремонтными работами в период с 11 по 15 октября ожидается отключение электроэнергии, пишет районная газета «Гдовская заря».
11 октября – деревня Трутнево (замена дефектной опоры), деревня Смуравьево (капремонт ТП);
12 октября – деревня Каменный Конец «Техобслуживание Вл-0,4 кВ);
Гдов, улица Кингисеппская, 31, 33, 34, 34б, 36, 37, 38, 38б, 39, 40, 43, 45, 45а, 53; Поличенский переулок, 1, 1а, 37, 39, 39а, 39б, 41а, 41, 43, 45; улица Печатникова, 15, 17, 21, 23, 25, 30, 30а, 30б, 31, 32; улица Карла Маркса 3, 43, 45, 47 (техобслуживание ЗТП).
13 октября – Гдов, улица Ручьевская (замена провода);
деревня Раскопель (замена трансформатора);
14 октября – деревня Брод (ТО Л-0,4 кВ);
Поселок Чернево, улица Зеленая (капитальный ремонт ТП).
15 октября – Гдов, набережная реки Гдовки, 10, 12; улица Вокзальная, 1, 3; улица Богданова, 1, 3, 5, 7, 2, 2а; площадь 25-го Октября 2, 2а, 4 (ТО Вл-0,4 кВ №10). деревня Озера (замена трансформатора).
Телефон для заявок 8-800-220-0-220.
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