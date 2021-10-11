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Общество

В первую неделю октября ПАИ процитировали 1 180 раз

По данным сервиса «Медиалогия», за минувшую неделю (с 4 по 11 октября) портал Псковского агентства информации стал лидером по количеству цитат. «Известия», ИА Regnum, Общественная служба новостей, News-Life, Russia24 использовали сообщения ПАИ 1 180 раз. В то время как показатель ближайшего конкурента по данному показателю равен 446.

В топ-5 самых цитируемых также попали великолукский новостной портал (155 цитат), областное телевидение (118 цитат) и «АиФ-Псков» (101 цитата). На псковские СМИ ссылались региональные и федеральные коллеги в рубриках: власть, здоровье и медицина, общество и социальная сфера, транспорт, наука и образование, ЧП, силовые структуры, право.

Самыми цитируемыми новостями ПАИ стали: «Более 15 школ и детских садов построили в Псковской области» (Известия), «Выставку авторских кукол открыли в Изборске» (Известия), «Дополнительные средства выделили на ремонт школы искусств в Невеле» (Известия), «Временный мост через реку Великую в Пскове возведут в 2023 году» (Известия), «Два катера доставят в Псковскую область для рейсов на Талабские острова» (Известия).

Добавим, что также в первую десятку вошли «КП-Псков» и интернет-газета «Псковская правда». Их сообщения брали 7 и 20 раз соответственно.

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