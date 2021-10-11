Две иномарки столкнулись на улице Инженерной в Пскове
В Пскове на улице Инженерной, 18 столкнулись две иномарки: Fiat и Renault. Госпитализирован один человек из машины Fiat. Во втором автомобиле находился ребёнок менее трёх лёт. Как сообщает корреспондент ПАИ, малыш не пострадал. На месте ДТП работают спасатели, медики и сотрудники дорожной полиции. Выясняются причины аварии.
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