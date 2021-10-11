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Культура

Российско-финский фильм выдвинут на «Оскар»

Кадр из фильма «Купе номер шесть». Фото скрин видео

Художественный фильм режиссёра Юхо Куосманена «Купе номер шесть» выдвинут на «Оскар» от Финляндии. Об этом 11 октября сообщает "Фонтанка" со ссылкой на газету Länsi-Suomi.

В июле этого года картина получила Гран-при Международного Каннского фкинофестиваля.

Лента рассказывает о финской студентке, которая направляется из Москвы в Мурманск на поезде, чтобы сбежать от московской любви. Попутчиком девушки становится русский шахтёр.

Картина снималась по финскому бестселлеру «Купе номер шесть» писательницы Розы Ликсом.

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