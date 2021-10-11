Российско-финский фильм выдвинут на «Оскар»

21:36, 11 октября 2021, ПАИ

Художественный фильм режиссёра Юхо Куосманена «Купе номер шесть» выдвинут на «Оскар» от Финляндии. Об этом 11 октября сообщает "Фонтанка" со ссылкой на газету Länsi-Suomi.

В июле этого года картина получила Гран-при Международного Каннского фкинофестиваля.

Лента рассказывает о финской студентке, которая направляется из Москвы в Мурманск на поезде, чтобы сбежать от московской любви. Попутчиком девушки становится русский шахтёр.



Картина снималась по финскому бестселлеру «Купе номер шесть» писательницы Розы Ликсом.