Российско-финский фильм выдвинут на «Оскар»
Художественный фильм режиссёра Юхо Куосманена «Купе номер шесть» выдвинут на «Оскар» от Финляндии. Об этом 11 октября сообщает "Фонтанка" со ссылкой на газету Länsi-Suomi.
В июле этого года картина получила Гран-при Международного Каннского фкинофестиваля.
Лента рассказывает о финской студентке, которая направляется из Москвы в Мурманск на поезде, чтобы сбежать от московской любви. Попутчиком девушки становится русский шахтёр.
Картина снималась по финскому бестселлеру «Купе номер шесть» писательницы Розы Ликсом.
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