Россия обыграла Словению в отборочном туре ЧМ-2022
Cегодня, 11 октября 2021 года, прошёл матч отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 Словения – Россия, сообщает Сhampionat.
Россия выиграла со счётом 2:1!
Первый гол забил Игорь Дивеев после точной подачи Фомина. Это произошло на 28 минуте матча.
На 32 минуте Георгий Джикия забивает второй гол в ворота Словении в падении через себя. На 40 минуте Йосип Иличич сократил разрыв в счёте.
Сборная России пять раз играла со словенцами, но при этом ни разу не побеждала соперника на его поле. В 2001 году наша команда уступила со счётом 1:2, пропустив решающий гол при весьма спорном пенальти. Спустя восемь лет россияне проиграли в Мариборе (сегодня играем там же и на том же стадионе) и пролетели мимо чемпионата мира в ЮАР. А вот в первом круге нынешнего отборочного цикла Россия одолела соперника со счётом 2:1, но тогда играли в Сочи, а оба мяча забил Дзюба.
А еще Хорватия в отборочных тупах потеряла очки со Словакией, а это значит, что Россия на первом месте!
Идеальный вечер.
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