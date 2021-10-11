Россия обыграла Словению в отборочном туре ЧМ-2022

23:44, 11 октября 2021, ПАИ



Cегодня, 11 октября 2021 года, прошёл матч отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 Словения – Россия, сообщает Сhampionat.

Россия выиграла со счётом 2:1!

Первый гол забил Игорь Дивеев после точной подачи Фомина. Это произошло на 28 минуте матча.

На 32 минуте Георгий Джикия забивает второй гол в ворота Словении в падении через себя. На 40 минуте Йосип Иличич сократил разрыв в счёте.

Сборная России пять раз играла со словенцами, но при этом ни разу не побеждала соперника на его поле. В 2001 году наша команда уступила со счётом 1:2, пропустив решающий гол при весьма спорном пенальти. Спустя восемь лет россияне проиграли в Мариборе (сегодня играем там же и на том же стадионе) и пролетели мимо чемпионата мира в ЮАР. А вот в первом круге нынешнего отборочного цикла Россия одолела соперника со счётом 2:1, но тогда играли в Сочи, а оба мяча забил Дзюба.

А еще Хорватия в отборочных тупах потеряла очки со Словакией, а это значит, что Россия на первом месте!

Идеальный вечер.