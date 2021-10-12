Состоящего на учёте у нарколога псковича лишили водительских прав

09:21, 12 октября 2021, ПАИ

В Пскове по иску прокурора лишен водительских прав гражданин, страдающий зависимостью от психоактивных веществ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в областной прокуратуре.

У псковича было водительское удостоверение категории «В, С». В ходе проверки выяснилось, что он состоит на учете в наркологическом диспансере с диагнозом «психические и поведенческие расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ (каннабиноидов)».

Указанный диагноз является противопоказанием к осуществлению им деятельности, связанной с управлением транспортными средствами.

Прокурор обратился в суд с требованием признать водительское удостоверение гражданина недействительным.