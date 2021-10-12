Три человека погибли в ДТП в Псковской области за неделю

09:55, 12 октября 2021, ПАИ

Три человека погибли и 20 человек получили травмы различной степени тяжести в результате ДТП в Псковской области за прошлую неделю. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД России по Псковской области.

С 4 по 10 октября сотрудники ГИБДД зарегистрировали 21 ДТП и пресекли 1 838 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения.

Также за данный период дорожные полицейские задержали 51 пьяного водителя, в том числе 12 водителей, которые повторно сели за руль в пьяном виде.