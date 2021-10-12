Запрет на выезд за границу побудил невельчанина выплатить более 80 тысяч рублей долга
Житель Невеля рассчитался с долгами в размере более 80 тысяч рублей. Причиной стало вынесенное постановление об ограничении выезда за границу, сообщили в региональном УФССП.
Долги мужчины образовались из-за неуплаты им кредитных и налоговых платежей. Судебные приставы вынесли обращения на счета, а также запреты и ограничения в отношении должника и его имущества.
После ограничения в праве выезда за пределы России мужчина изыскал необходимую сумму и оплатил долги.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Одобряете ли вы введение QR-кода для посещения баров, ресторанов и концертов?
12 октября 2021
Снижение заболеваемости ОРВИ и коронавирусом зафиксировано у школьников Псковской области