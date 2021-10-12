Запрет на выезд за границу побудил невельчанина выплатить более 80 тысяч рублей долга

11:18, 12 октября 2021, ПАИ

Житель Невеля рассчитался с долгами в размере более 80 тысяч рублей. Причиной стало вынесенное постановление об ограничении выезда за границу, сообщили в региональном УФССП.

Долги мужчины образовались из-за неуплаты им кредитных и налоговых платежей. Судебные приставы вынесли обращения на счета, а также запреты и ограничения в отношении должника и его имущества.

После ограничения в праве выезда за пределы России мужчина изыскал необходимую сумму и оплатил долги.