Снижение заболеваемости ОРВИ и коронавирусом зафиксировано у школьников Псковской области

12:59, 12 октября 2021, ПАИ

Снижение заболеваемости ОРВИ и коронавирусом зафиксировано у школьников Псковской области по итогам минувшей недели, сообщил корреспонденту Псковского агентства информации руководитель Управления Роспотребнадзора по региону.

«На прошлой неделе в области снизился уровень заболеваемости респираторными заболеваниями на 14,1%. Это связано с сокращением числа заболеваний в группе населения 7-14 лет на 32,8%. Такое снижение зафиксировано впервые за довольно долгий период», - отметил главный санитарный врач Псковской области.

«Несмотря на то что в целом мы продолжаем наблюдать рост числа заражений коронавирусом, за минувшую неделю он составил 22%, в группе от 7 до 14 лет также фиксируется снижение на 7,9%, в группе от 15 до 17 лет — на 33%», - сообщил Александр Нестерук.

«Неделя, когда часть школ в наиболее проблемных с точки зрения эпидобстановки муниципалитетах была переведена на дистанционное обучение, себя оправдала», - резюмировал глава Управления Роспотребнадзора.

Александр Нестерук отметил, что пока нет необходимости повторного введения дистанционки, а время, которое дети находятся в школах, необходимо использовать для их вакцинирования от гриппа.

«В России в этом году зафиксированы ранние случаи гриппа. В Псковской области — пока только один случай», - сказал он.