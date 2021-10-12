12-летнего велосипедиста сбил пожилой водитель в Великих Луках
ДТП произошло у дома 137 на проспекте Гагарина в Великих Луках, сообщил корреспондент газеты «Великолукская правда Новости».
79-летний водитель автомобиля ВАЗ, по предварительной информации, при движении на красный сигнал светофора сбил несовершеннолетнего велосипедиста, который двигался по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора не спешившись.
В результате ДТП мальчик госпитализирован в Великолукскую межрайонную больницу.
На месте происшествия находились все специализированные службы.
Обстоятельства выясняются.
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