12-летнего велосипедиста сбил пожилой водитель в Великих Луках

15:13, 12 октября 2021, ПАИ

ДТП произошло у дома 137 на проспекте Гагарина в Великих Луках, сообщил корреспондент газеты «Великолукская правда Новости».

79-летний водитель автомобиля ВАЗ, по предварительной информации, при движении на красный сигнал светофора сбил несовершеннолетнего велосипедиста, который двигался по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора не спешившись.

В результате ДТП мальчик госпитализирован в Великолукскую межрайонную больницу.

На месте происшествия находились все специализированные службы.

Обстоятельства выясняются.