Приехавшую в гости жительницу Московской области обокрали в Куньинском районе
Житель Куньинского района задержан по подозрению в хищении имущества из автомобиля жительницы Московской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.
В ночь на 11 октября в деревне Наумово Куньинского района неизвестный разбил окно автомобиля ВАЗ-2114, из которого украл аккумулятор, компрессор, телефон и другое имущество. Причиненный ущерб составил 10 тысяч рублей.
О произошедшем владелица автомобиля сообщила в полицию. Сотрудники полиции провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и выяснили, что к преступлению 33-летний местный житель.
По данному факту возбудили уголовное дело. Похищенное изъято. Проводится расследование.
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