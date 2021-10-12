Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Приехавшую в гости жительницу Московской области обокрали в Куньинском районе

Житель Куньинского района задержан по подозрению в хищении имущества из автомобиля жительницы Московской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

В ночь на 11 октября в деревне Наумово Куньинского района неизвестный разбил окно автомобиля ВАЗ-2114, из которого украл аккумулятор, компрессор, телефон и другое имущество. Причиненный ущерб составил 10 тысяч рублей.

О произошедшем владелица автомобиля сообщила в полицию. Сотрудники полиции провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и выяснили, что к преступлению 33-летний местный житель.

По данному факту возбудили уголовное дело. Похищенное изъято. Проводится расследование.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Одобряете ли вы введение QR-кода для посещения баров, ресторанов и концертов?
Проголосовать >>>

12 октября 2021

12-летнего велосипедиста сбил пожилой водитель в Великих Луках

12 октября 2021

50-летнего пешехода сбили в Пскове
12 октября 2021

Три человека погибли в ДТП в Псковской области за неделю
12 октября 2021

Два случая возгорания произошло за сутки в Псковской области
11 октября 2021

На втором километре дороги Ровное-Высокое Стругокрасненского района перевернулась иномарка
11 октября 2021

Две иномарки столкнулись на улице Инженерной в Пскове
11 октября 2021

Психолог охарактеризовала прыгнувшего гатчинского тиктокера
11 октября 2021

Гатчинскому тиктокеру, прыгнувшему с моста в Пскове, грозит административная ответственность

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...