Приехавшую в гости жительницу Московской области обокрали в Куньинском районе

15:20, 12 октября 2021, ПАИ

Житель Куньинского района задержан по подозрению в хищении имущества из автомобиля жительницы Московской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

В ночь на 11 октября в деревне Наумово Куньинского района неизвестный разбил окно автомобиля ВАЗ-2114, из которого украл аккумулятор, компрессор, телефон и другое имущество. Причиненный ущерб составил 10 тысяч рублей.

О произошедшем владелица автомобиля сообщила в полицию. Сотрудники полиции провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и выяснили, что к преступлению 33-летний местный житель.

По данному факту возбудили уголовное дело. Похищенное изъято. Проводится расследование.