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Общество

Назначен новый главврач Псковской областной психиатрической больницы

Михаил Миронов назначен главным врачом Псковской областной психиатрической больницы. Сегодня, 12 октября, его представили коллективу, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Михаил Миронов родился в Рязани. По специальности врач-психиатр, прошёл переподготовку по психотерапии, затем получил специальность психиатр-нарколог. Предыдущее место работы - город Спасск-Рязанский, Спасская ЦРБ, где Михаил Миронов трудился заместителем главного врача по медчасти, а затем главврачом.

В 2020 году получил благодарность министра здравоохранения РФ.

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