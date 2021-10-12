Назначен новый главврач Псковской областной психиатрической больницы
Михаил Миронов назначен главным врачом Псковской областной психиатрической больницы. Сегодня, 12 октября, его представили коллективу, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.
Михаил Миронов родился в Рязани. По специальности врач-психиатр, прошёл переподготовку по психотерапии, затем получил специальность психиатр-нарколог. Предыдущее место работы - город Спасск-Рязанский, Спасская ЦРБ, где Михаил Миронов трудился заместителем главного врача по медчасти, а затем главврачом.
В 2020 году получил благодарность министра здравоохранения РФ.
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