Водитель ауди совершил наезд на грузовик в Пскове

18:56, 12 октября 2021, ПАИ

В Пскове на мосту Александра Невского водитель "Ауди", по предварительной информации, не справился с управлением и совершил наезд на грузовик, который двигался в попутном направлении. Об этом сообщил корреспондент Псковского агентства информации.

Пострадавших на месте ДТП нет.

На месте спасатели, бригада скорой помощи и сотрудники ДПС.

Обстоятельства выясняются.