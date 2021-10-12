Водитель ауди совершил наезд на грузовик в Пскове
В Пскове на мосту Александра Невского водитель "Ауди", по предварительной информации, не справился с управлением и совершил наезд на грузовик, который двигался в попутном направлении. Об этом сообщил корреспондент Псковского агентства информации.
Пострадавших на месте ДТП нет.
На месте спасатели, бригада скорой помощи и сотрудники ДПС.
Обстоятельства выясняются.
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