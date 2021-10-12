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Встреча на «Седьмом небе». Комплименты, «Ой всё…» и другие фразы, которых избегают псковичи

Каждый вторник и четверг на радиостанции «Седьмое небо» в эфир выходит программа «Место встречи». На протяжении двух часов ведущие общаются на различные темы, дарят позитив и разыгрывают подарки. Один из способов забрать приз – интерактив. В эфире озвучивается тема, а слушатели присылают свои мысли в чаты.

Сегодня слушатели назвали массу фраз и вопросов, которые они не хотят слышать от близких и окружающих. Предлагаем вашему вниманию топ самых оригинальных из них:

1. «Откуда царапина на машине?»

2. «Минута! Это новый рекорд».

3. «Мама приедет погостить на недельку…»

4. «У тебя отличный шарф, в точно таком же была моя тётя на поминках».

5. «Это лучше, чем у всех моих бывших».

6. «У тебя что-то из носа торчит».

7. «Ой» и «Ой, всё...»

8. «Из положительных качеств у вас только резус-фактор.

9. «Ваши документы…»

10. Не следует говорить девушке-филологу: «Когда вО Пскове будут ЛОжить асфальт?».

Своими мыслями и предложениями псковичи делятся каждый вторник и четверг на волне 107.1FM. Присоединяйтесь! Слушайте, пишите, звоните и получайте подарки. Самые оригинальные ответы будем публиковать в нашем топе. До встречи на нашем сайте и радио «Седьмое небо»!

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