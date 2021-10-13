В России предлагают ввести проверки для школьников на курение
Исследования на употребление никотина могут войти в программу профилактических осмотров несовершеннолетних, пишет «Коммерсант».
Вице-премьер Татьяна Голикова поручила Минздраву России разработать вопрос о включении в программу профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних исследований на употребление никотина с помощью смокелайзера — специального устройства, которое фиксирует количество угарного газа в легких. Минздрав должен предоставить предложение правительству к декабрю.
Помимо этого к маю 2022 года руководители Минпросвещения, Минюста и МВД должны разработать предложения по усилению ответственности для родителей курящих детей по статье 5.35 КоАп «Неисполнение обязанностей по воспитанию». На данный момент штраф составляет от 100 до 500 рублей.
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