В России предлагают ввести проверки для школьников на курение

10:13, 13 октября 2021, ПАИ

Исследования на употребление никотина могут войти в программу профилактических осмотров несовершеннолетних, пишет «Коммерсант».

Вице-премьер Татьяна Голикова поручила Минздраву России разработать вопрос о включении в программу профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних исследований на употребление никотина с помощью смокелайзера — специального устройства, которое фиксирует количество угарного газа в легких. Минздрав должен предоставить предложение правительству к декабрю.

Помимо этого к маю 2022 года руководители Минпросвещения, Минюста и МВД должны разработать предложения по усилению ответственности для родителей курящих детей по статье 5.35 КоАп «Неисполнение обязанностей по воспитанию». На данный момент штраф составляет от 100 до 500 рублей.