Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Завершается приём заявлений на «школьную» выплату

Подать заявление на получение «школьной» выплаты в размере 10 тысяч рублей можно до 31 октября включительно. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОПФР по Псковской области.

Большинство псковских семей уже воспользовались этой господдержкой — деньги получили более 83 тысяч детей. Тем, кто еще не оформил «школьную» выплату, надо поторопиться и сделать это до 1 ноября. Заявление можно подать на портале госуслуг или в клиентской службе Пенсионного фонда.

С инициативой поддержать семьи, в которых есть дети-школьники, и выплатить им перед началом нового учебного года единовременную выплату, выступил президент Владимир Путин. Поддержка предоставляется для детей от 6 до 18 лет, если 6 лет исполнилось не позднее 1 сентября 2021 года, а также детям, которым на момент выхода указа президента (2 июля 2021 года) еще не было 18 лет. Помимо родителей, средства могут получить усыновители, опекуны и попечители детей.

Выплата также полагается инвалидам и людям с ограничениями по здоровью, если им от 18 до 23 лет и они продолжают получать общее образование. В таких случаях 18 лет должно было исполниться 2 июля или раньше. Если совершеннолетие наступило позже, выплату вместо инвалида смогут оформить родители или законные представители. Если инвалиду исполнилось 18 лет, но он недееспособен, то родители или законные представители имеют право подать заявление и получить деньги.

Выплата осуществляется на каждого ребёнка указанного возраста и не учитывается в составе доходов семей при предоставлении им иных мер социальной поддержки.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Одобряете ли вы введение QR-кода для посещения баров, ресторанов и концертов?
Проголосовать >>>

13 октября 2021

Управление по градостроительной деятельности администрации Пскова возглавил Алексей Саенко
13 октября 2021

Наталья Поклонская назначена послом в Кабо-Верде
13 октября 2021

Настоятель псковского храма Георгий Ушаков скончался от COVID-19
13 октября 2021

По 10 тысяч рублей заплатят пожилым москвичам за вакцинацию
13 октября 2021

Рекордную смертность от COVID-19 зафиксировали в России
13 октября 2021

Две школы закрыли на карантин в Псковской области
13 октября 2021

Фрагмент туманности «Сердце» сфотографировал астроном-любитель из Пскова

13 октября 2021

Город Дно снова признан самым матерящимся в России


© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...