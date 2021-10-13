Завершается приём заявлений на «школьную» выплату

12:05, 13 октября 2021, ПАИ

Подать заявление на получение «школьной» выплаты в размере 10 тысяч рублей можно до 31 октября включительно. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОПФР по Псковской области.

Большинство псковских семей уже воспользовались этой господдержкой — деньги получили более 83 тысяч детей. Тем, кто еще не оформил «школьную» выплату, надо поторопиться и сделать это до 1 ноября. Заявление можно подать на портале госуслуг или в клиентской службе Пенсионного фонда.

С инициативой поддержать семьи, в которых есть дети-школьники, и выплатить им перед началом нового учебного года единовременную выплату, выступил президент Владимир Путин. Поддержка предоставляется для детей от 6 до 18 лет, если 6 лет исполнилось не позднее 1 сентября 2021 года, а также детям, которым на момент выхода указа президента (2 июля 2021 года) еще не было 18 лет. Помимо родителей, средства могут получить усыновители, опекуны и попечители детей.

Выплата также полагается инвалидам и людям с ограничениями по здоровью, если им от 18 до 23 лет и они продолжают получать общее образование. В таких случаях 18 лет должно было исполниться 2 июля или раньше. Если совершеннолетие наступило позже, выплату вместо инвалида смогут оформить родители или законные представители. Если инвалиду исполнилось 18 лет, но он недееспособен, то родители или законные представители имеют право подать заявление и получить деньги.

Выплата осуществляется на каждого ребёнка указанного возраста и не учитывается в составе доходов семей при предоставлении им иных мер социальной поддержки.