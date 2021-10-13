Четвёртую волну COVID-19 обсуждают в медиацентре ПАИ (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)

12:30, 13 октября 2021, ПАИ

Четвёртая волна коронавируса накрывает Псковскую область. Насколько серьёзна ситуация? Как обстоит дело с лечением заболевших ковидом? Много ли среди них вакцинированных? Какие ещё лёгочные заболевания обостряются осенью? Как с ними бороться?

Об этом в медиацентре ПАИ рассказывает главный врач Псковской областной инфекционной больницы, депутат Псковского областного Собрания Анастасия Повторейко.