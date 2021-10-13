Ежедневно в приемный покой Псковской инфекционки обращаются 200 человек

12:42, 13 октября 2021, ПАИ

Ежедневно в среднем в приемный покой Псковской областной инфекционной больницы обращаются 200 человек. Об этом заявила депутат Псковского областного Собрания, главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 13 октября.

По словам Повторейко, за 12 октября в медучреждение обратились 210 человек, 72 пациента были госпитализированы. Сегодня в приемный покой обратились за помощью 57 человек.

Главврач также рассказала, что 67 реанимационных коек заняты в Псковской областной инфекционной больнице. «За сутки сегодня поступило 7 пациентов — от 60 до 100 % поражения легких, вчера было 9 таких пациентов. Работаем в условиях максим интенсивности», - отметила Анастасия Повторейко.