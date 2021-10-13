Главврач псковской инфекционки: У пациентов буквально «сгорают» легкие

12:51, 13 октября 2021, ПАИ

В четвёртую волну пандемии у пациентов псковской инфекционки «буквально сгорают легкие». Об этом заявила главный врач учреждения, депутат Псковского областного Собрания Анастасия Повторейко на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 13 октября.

Она отметила, что картина пациентов сильно отличается от той, которая была в первую волну. Медики вынуждены разворачивать дополнительную реанимацию, так как новый штамм дает сильное поражение легких. Состояние пациентов резко ухудшается и они поступают с 90% легких.

Кроме того, по словам Анастасии Повторейко, дети теперь болеют сильнее, на прошлой неделе в детском отделении находились 70 пациентов.