Главврач псковской инфекционки: У пациентов буквально «сгорают» легкие
В четвёртую волну пандемии у пациентов псковской инфекционки «буквально сгорают легкие». Об этом заявила главный врач учреждения, депутат Псковского областного Собрания Анастасия Повторейко на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 13 октября.
Она отметила, что картина пациентов сильно отличается от той, которая была в первую волну. Медики вынуждены разворачивать дополнительную реанимацию, так как новый штамм дает сильное поражение легких. Состояние пациентов резко ухудшается и они поступают с 90% легких.
Кроме того, по словам Анастасии Повторейко, дети теперь болеют сильнее, на прошлой неделе в детском отделении находились 70 пациентов.
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13 октября 2021
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