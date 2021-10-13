90% пациентов псковской инфекционки не прививались от коронавируса

12:55, 13 октября 2021, ПАИ

90% пациентов псковской инфекционной больницы не прививались от коронавируса, сообщила на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации главврач Анастасия Повторейко.

«Все остальные - с прививками, но это единичные сложные случаи. Люди, у которых не выработался иммунитет, чаще всего это пациенты с иммуннодепрессивным заболеванием. Антител у них нет. Для успокоения через два месяца после вакцинации можно проверить наличие антител», - рекомендовала Анастасия Повторейко.

Она также напомнила, что коронавирус от простуды отличается значительной лихорадкой и температурой, которая не сбивается лекарствами.