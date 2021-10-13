Вакцинация уменьшает вероятность постковидного синдрома — эксперт

12:58, 13 октября 2021, ПАИ

У вакцинированных людей в случае заболевания коронавирусом меньше шансов на появление постковидного синдрома. Об этом заявила главный врач Псковской инфекционной больницы, депутат Псковского областного Собрания Анастасия Повторейко на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 13 октября.

Она заметила, что некоторые люди после ковида стали практически инвалидами. А у вакцинированных шансы формирования фиброза ниже.

По словам Анастасии Повторейко, чаще всего заражаются от родственников, в том числе после совместных праздников. Обычно заражение происходит в семейных очагах и на работе, в частности, из-за нахождения на рабочих местах без масок.