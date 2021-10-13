Более 90% сотрудников Псковской областной инфекционки привились от COVID-19
В Псковской областной инфекционной больнице более 90% сотрудников привились от коронавируса. Об этом заявила депутат Псковского областного Собрания, главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 13 октября.
По совам Повторейко, на сегодняшний день среди городских медучреждений нет заболевших COVID-19 медиков.
«Прививаются у нас Спутником V, наиболее достоверно изученная вакцина», - отметила Анастасия Повторейко.
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