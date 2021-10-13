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Обязательную ревакцинацию через полгода рекомендует псковичам Анастасия Повторейко

Обязательную ревакцинацию через полгода рекомендует псковичам главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко. Свою позицию она озвучила на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 13 октября.

При благополучной эпидемиологической обстановке сертификат о вакцинации актуален в течение года, при неблагополучной - полгода, уточнила специалист. «При проведении анализа выяснилось, что в больницу попадают те, кто поставил вакцину в феврале-марте, им уже нужно делать ревакцинацию, а они этого не сделали. 6 месяцев прошло, и необходимо бежать на повторную вакцинацию. Оптимальный вариант - «Спутник лайт», предпочтительный - «Спутник V». 

Анастасия Повторейко добавила, что с прививкой от коронавируса лучше повременить пациентам с острой фазой астмы, а также беременным женщинам в первом-втором триместре беременности. 

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Обязательную ревакцинацию через полгода рекомендует псковичам Анастасия Повторейко

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