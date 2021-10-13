Псковские врачи борются за жизнь занимавшегося самолечением пациента с сильным поражением легких

13:18, 13 октября 2021, ПАИ

В Псковской областной инфекционной больнице борются за жизнь пациента, который занимался самолечением. Об этом сообщила главный врач учреждения, депутат Псковского областного Собрания Анастасия Повторейко на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 13 октября.

Она рассказала, что молодой человек в возрасте до 40 лет две недели болел дома, принимал антибиотики и самостоятельно начал принимать гормоны. В больницу он был доставлен в крайне тяжелом состоянии с 80% поражением легких и сатурацией 86%. Пациента сразу положили в реанимацию.

Медикам пскович сказал, что занимался самолечением, к врачам не обращался. «Ни сам пациент, ни его родственники не являются медработниками», - уточнила Анастасия Повторейко.

Она подчеркнула, что для пациентов, которые бесконтрольно принимают антибиотики, прогнозируется неблагоприятный исход. В результате такой терапии серьезно поражаются легкие, и эти изменения сложно поддаются лечению.