Псковские врачи борются за жизнь занимавшегося самолечением пациента с сильным поражением легких
В Псковской областной инфекционной больнице борются за жизнь пациента, который занимался самолечением. Об этом сообщила главный врач учреждения, депутат Псковского областного Собрания Анастасия Повторейко на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 13 октября.
Она рассказала, что молодой человек в возрасте до 40 лет две недели болел дома, принимал антибиотики и самостоятельно начал принимать гормоны. В больницу он был доставлен в крайне тяжелом состоянии с 80% поражением легких и сатурацией 86%. Пациента сразу положили в реанимацию.
Медикам пскович сказал, что занимался самолечением, к врачам не обращался. «Ни сам пациент, ни его родственники не являются медработниками», - уточнила Анастасия Повторейко.
Она подчеркнула, что для пациентов, которые бесконтрольно принимают антибиотики, прогнозируется неблагоприятный исход. В результате такой терапии серьезно поражаются легкие, и эти изменения сложно поддаются лечению.
Одобряете ли вы введение QR-кода для посещения баров, ресторанов и концертов?
Итоги опроса: мнения пользователей сайта ПАИ по вопросу введения QR-кодов разделились
Александр Котов поднялся на пять строчек в медиарейтинге глав заксобраний субъектов РФ